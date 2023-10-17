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Росія атакувала з Криму яхт-клуб Одеси

17 жовтня 2023 09:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія атакувала з Криму яхт-клуб Одеси
Наслідки удару росіян по Одесі. Фото: Сили оборони Півдня
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі ворог завдав ракетно-дронового удару по південних регіоніах. З боку кримського мису Чауда летіли шість дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня.

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"Всі шість дронів були збиті силами протиповітряної оборони. Уламки одного із збитих БпЛА впали в  яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали", — говориться у звіті військових.

Також повідомляється, що пізніше з літаків тактичної авіації було спрямовано ракету Х-59, яку сили протиповітряної оборони знищили в небі над Миколаївщиною.

Зруйнований яхт-клуб
Наслідки удару росіян по Одесі. Фото: Сили оборони Півдня
яхт клуб
Уламки збитого ворожого дрона. Фото: Сили оборони Півдня
яхт клуб
Наслідки удару росіян по Одесі. Фото: Сили оборони Півдня

Раніше ми розповідали, що в Одеській області близько 3-ї години ночі сьогодні 17 жовтня гриміли вибухи. Велася бойова робота сил ППО, в регіоні була загроза удару БпЛА.

Додамо, що росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот.

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