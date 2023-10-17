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Россия атаковала из Крыма яхт-клуб Одессы

17 октября 2023 09:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия атаковала из Крыма яхт-клуб Одессы
Следствия удара россиян по Одессе. Фото: Силы обороны Юга
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по южным регионам. Со стороны крымского мыса Чауда летели шесть дронов-камикадзе типа "Shahed-136", заходивших на удар по Одесщине из акватории Черного моря.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга.

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"Все шесть дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Обломки одного из сбитых БпЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали", — говорится в отчете военных. .

Также сообщается, что позже из самолетов тактической авиации была направлена ракета Х-59, которую силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевщиной.

Разрушенный яхт-клуб
Следствия удара россиян по Одессе. Фото: Силы обороны Юга
яхт клуб
Обломки сбитого вражеского дрона. Фото: Силы обороны Юга
яхт клуб
Следствия удара россиян по Одессе. Фото: Силы обороны Юга

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области около 3 часов ночи сегодня 17 октября гремели взрывы. Велась боевая работа сил ПВО, в регионе была угроза удара БпЛА.

Добавим, что россияне продолжают перемещать боевые корабли в Новороссийск. В настоящее время ракетоносители на Крымском полуострове находятся в бухтах Севастополя, откуда логистически трудно быстро перебросить флот.

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