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Самозвільнення Криму: росіяни переміщують свій флот до Новоросійська

6 жовтня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни переміщують свій флот до Новоросійська
Кораблі на рейді. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Протягом певного часу ми спостерігаємо процес неповернення корабельно-ракетного складу Чорноморського флоту РФ з Криму до Новоросійська, адже ці одиниці більше не заходять на територію анексованого півострова. Близько 10 одиниць вже змінили місце постійної дислокації", — сказала Гуменюк. 

За її словами, росіяни побоюються візиту "Малюка" і намагаються знайти більш-менш безпечне місце для тих залишків флоту, які досі заходять у кримські бухти.

Атака на зернові коридори

Речниця "Півдня" зазначила, що наразі окупанти намагаються "чинити тиск здалеку". Через неспроможність флоту РФ почала частіше використовувати авіацію для ударів залякування. 

"Ми не спостерігаємо корабельної активності у районі зернових коридорів, але вони намагаються контролювати цю ситуацію і позначають свою присутність через тактичну авіацію. Вони (росіяни. — Ред.) щодоби направляють тули літаки для скидання бомб", — додала військова. 

Нагадаємо, окупанти дедалі частіше стали атакувати острів Зміїний у Чорному морі. Так вони намагаються повернути контроль над "вишками Бойка" та надіслати сигнал цивільним суднам, що рухатися до портів Великої Одеси небезпечно. 

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