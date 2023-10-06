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Самоосвобождение Крыма: россияне перемещают свой флот в Новороссийск

6 октября 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне перемещают свой флот в Новороссийск
Корабли на рейде. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне продолжают перемещать боевые корабли в Новороссийск. В настоящее время ракетоносители на Крымском полуострове находятся в бухтах Севастополя, откуда логистически трудно быстро опрокинуть флот.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"В течение определенного времени мы наблюдаем процесс невозвращения корабельно-ракетного состава Черноморского флота РФ из Крыма в Новороссийск, ведь эти единицы больше не заходят на территорию аннексированного полуострова. Около 10 единиц уже сменили место постоянной дислокации", — сказала Гуменюк.

По ее словам, россияне опасаются визита "малыша" и пытаются найти более или менее безопасное место для тех остатков флота, которые до сих пор заходят в крымские бухты.

Атака на зерновые коридоры

Пресс-секретарь "Юга" отметила, что в настоящее время оккупанты пытаются "оказать давление издалека". Из-за несостоятельности флота РФ начала чаще использовать авиацию для ударов запугивания.

"Мы не наблюдаем корабельную активность в районе зерновых коридоров, но они пытаются контролировать эту ситуацию и обозначают свое присутствие через тактическую авиацию. Они (россияне. — Ред.) ежесуточно направляют тулы самолеты для сброса бомб", — добавила военная.

Напомним, оккупанты все чаще стали атаковать остров Змеиный в Черном море. Таким образом, они пытаются вернуть контроль над "вышками Бойко" и послать сигнал гражданским судам, что двигаться в порты Большой Одессы опасно.

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