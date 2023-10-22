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В Николаевских школах обустроят укрытие за семь миллионов гривен

22 октября 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Николаевских школах обустроят укрытие за семь миллионов гривен
Укрытие в одной из школ Николаева. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаеве обустроят укрытие в трех учебных заведениях с участием Красного Креста Украины и Дании. Сумма работ превысит семь миллионов гривен.

Об этом сообщил начальник Оперативного штаба МОО ОЧХА Аркадий Дабагян.

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"На этой неделе состоялась встреча с руководителями Управления образования городского совета и департамента образования областной администрации, а также директорами трех Николаевских школ, в которых будет обустроено укрытие для детей и учителей", — говорится в сообщении.

Также в планах есть обустройство укрытий в учреждениях здравоохранения города.

Обустройство укрытий в Николаеве

Отметим, что в Николаеве на 22 октября продолжаются комплексные ремонтные работы по обустройству укрытий в 16 школах. Эти укрытия должны иметь доступ в Интернет, необходимую мебель и очистную систему для питьевой воды. Ремонтные работы начались в конце августа.

Об этом сообщает в своем телеграмм-канале Николаевский городской совет.

В одной из гимназий Центрального района Николаева готовность хранилища на 22 октября составляет уже более 70 процентов.

"Ремонт стартовал в конце августа. Строители работают качественно, на совесть. Уже завершили штукатурить стены и приступили к их отделке. Проложена новая электросеть. На этой неделе установят вентиляцию. Предусмотрено обустройство санузлов и ремонт системы отопления", — говорит директор гимназии Николай.

Кроме того, заведение получает питьевую воду из скважины, которая оборудована очистной системой, и в укрытии будет доступен Wi-Fi.

Состояние укрытий в Одессе

Напомним, журналисты Новости.LIVE провели инспекцию по укрытиям и бомбоубежищам Одессы, а также узнали у одесситов, спускаются ли они при сигналах тревоги в укрытие.

Также мы писали, что в Одесской области планируется построить новое укрытие для академического лицея. Соответствующий тендер объявил Нерубайский сельский совет, который планирует потратить на хранилище более 20 миллионов гривен.

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