Стоимость реконструкции водопровода в Николаеве сократят втрое

Водопровод. Иллюстративная фотография. Фото: УНИАН

Сумма расходов на реконструкцию водопровода в Николаеве снизится на 30 процентов. Оказалось, что цены труб были завышены в 2-3 раза по сравнению с рыночными.

Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Мы нашли, что подрядчик заложил в цену инфляцию не только этого года, но и следуюго. Это 30%, которые не будут оплачиваться, потому что оплата будет проходить в этом году. По состоянию на данный момент ни одной копейки не было потрачено. Мы еще получаем рыночные стоимости, и в рамках рыночной стоимости идут переговоры с поставщиками, чтобы ни у кого не было вопросов", — прокомментировал Виталий Ким.

Также глава ОВА добавил, что все цены и не запрещенная информация будут обнародованы.

Заключение сделок на реконструкцию

Известно, что Департамент градостроительства Николаевской ОВО в сентябре заключил восемь соглашений общей стоимостью 836 млн грн на реконструкцию водопровода. Еще три процедуры на 209 млн грн заблокированы в АМКУ из-за жалобы участника, которого заказчик отклонил. Средства на водопровод выделяются из государственного бюджета, поэтому закупками занимается облгосадминистрация под руководством Виталия Кима. В итоговых ведомостях ресурсов больше всего средств уходит на водопроводные трубы.

Что планируют сделать

Реконструкция должна быть завершена до конца 2024 года. По всему городу планируется заменить 12 участков водопровода.

Напомним, николаевцы за этот год набрали более 70 млн литров воды в точках бесплатной выдачи. Сейчас в городе работают более 100 таких пунктов.

Также мы сообщали, что в Николаеве обустроят укрытие в трех учебных заведениях при участии Красного Креста Украины и Дании. Сумма работ превысит семь миллионов гривен.