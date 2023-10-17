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Наслідки війни: на Миколаївщині виділили майже 2 мільярди на відновлення

17 жовтня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині виділили майже 2 мільярди на відновлення
Руйнування у Миколаєві. Фото: Слово і Діло
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області виділили майже 2 мільярди гривень на відновлення пошкоджених росіянами об'єктів. В ОВА розповіли, на що саме розподілили кошти. 

Про це розповіла в.о. директора департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА Світлана Григор’єва.

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За її словами чиновниці, Миколаївська область наразі одна з найбільш пошкоджених внаслідок російської військової агресії. У регіоні загалом пошкоджено та знищено 12 329 об’єктів.

Скільки об'єктів відновили

Наразі у регіоні вже відновили майже 4 тисячі об'єктів, на які було виділено 1 мільярд 891 мільйон гривень з державного бюджету та 132 мільйони — з обласного. 

Також станом на сьогодні на відновлення водопровідних мереж Миколаєва було виділено майже 700 мільйонів гривень. 

"Ці водогони будуть подавати питну воду до резервуарів Миколаєва, з яких вона буде постачатись до кінцевих споживачів — мешканців", — сказала Григор'єва. 

Нагадаємо, у Миколаєві планується значний крок у розвитку транспортної інфраструктури — будівництво автомобільного мостового переходу через річку Південний Буг. Цей міст має стати об'їзним, обходячи місто та з'єднуючи з основними автомобільними трасами.

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