Наслідки війни: на Миколаївщині виділили майже 2 мільярди на відновлення
У Миколаївській області виділили майже 2 мільярди гривень на відновлення пошкоджених росіянами об'єктів. В ОВА розповіли, на що саме розподілили кошти.
Про це розповіла в.о. директора департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА Світлана Григор’єва.
За її словами чиновниці, Миколаївська область наразі одна з найбільш пошкоджених внаслідок російської військової агресії. У регіоні загалом пошкоджено та знищено 12 329 об’єктів.
Скільки об'єктів відновили
Наразі у регіоні вже відновили майже 4 тисячі об'єктів, на які було виділено 1 мільярд 891 мільйон гривень з державного бюджету та 132 мільйони — з обласного.
Також станом на сьогодні на відновлення водопровідних мереж Миколаєва було виділено майже 700 мільйонів гривень.
"Ці водогони будуть подавати питну воду до резервуарів Миколаєва, з яких вона буде постачатись до кінцевих споживачів — мешканців", — сказала Григор'єва.
Нагадаємо, у Миколаєві планується значний крок у розвитку транспортної інфраструктури — будівництво автомобільного мостового переходу через річку Південний Буг. Цей міст має стати об'їзним, обходячи місто та з'єднуючи з основними автомобільними трасами.
Читайте Новини.LIVE!