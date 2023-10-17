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Последствия войны: на Николаевщине выделили почти 2 миллиарда на восстановление

17 октября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области выделили почти 2 миллиарда на восстановление
Разрушения в Николаеве. Фото: Слово и Дело
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области выделили почти 2 миллиарда гривен на восстановление поврежденных россиянами объектов. В ОВА рассказали, на что именно распределили средства.

Об этом рассказала и.о. директора департамента градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОВ Светлана Григорьева.

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По словам чиновницы, Николаевская область сейчас одна из наиболее поврежденных в результате российской военной агрессии. В регионе в общей сложности повреждено и уничтожено 12 329 объектов.

Сколько объектов восстановили

Сейчас в регионе уже восстановили около 4 тысяч объектов, на которые было выделено 1 миллиард 891 миллион гривен из государственного бюджета и 132 миллиона — из областного.

Также по состоянию на сегодняшний день на восстановление водопроводных сетей Николаева было выделено почти 700 миллионов гривен.

"Эти водопроводы будут подавать питьевую воду в резервуары Николаева, из которых она будет поставляться к конечным потребителям — жителям", — сказала Григорьева.

Напомним, в Николаеве планируется значительный шаг в развитии транспортной инфраструктуры — строительство автомобильного мостового перехода через реку Южный Буг. Этот мост должен стать объездным, обходя город и соединяясь с основными автомобильными трассами.

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