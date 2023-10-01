Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Повертатися в Миколаїв ще зарано — Олександр Сєнкевич arrow

Повертатися в Миколаїв ще зарано — Олександр Сєнкевич

1 жовтня 2023 19:41
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Повертатися в Миколаїв ще зарано — Олександр Сєнкевич
Місто Миколаїв, вид зверху. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні є дві основні проблеми, які не дають повернуться до Миколаєва місцевим жителям, яки виїхали до більш безпечних регіонів. Місто продовжують обстрілювати щодня, окрім цього вода у крани подається лише технічна.

Про це Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив в ефірі Радіо Свобода.

Читайте також:

Обстріли Миколаєва

Миколаїв мало не щодня зазнає ракетних обстрілів. Внаслідок цього школи просто не можуть працювати офлайн. Крім цього, передбачити, куди саме завтра впаде дрон або ракета, ніхто не може.

"Коли мене миколаївці запитують, чи можна повертатися, я їм говорю, що не можу брати відповідальності за ваші рішення, але беріть до уваги ці останні ракетні обстріли міста і те, що сьогодні в Миколаєві школи працюють в онлайн-режимі, тому що досі перебуваємо в зоні ураження балістичними снарядами, які можуть прилетіти до того, як ми можемо сховати дітей", — розповів Сєнкевич.

Технічна вода

Окрім обстрілів є ще одна чимало важлива проблема — з 12 квітня 2022 року у Миколаєві досі централізовано не подається питна вода.

"Ми подаємо лише технічну. Досі люди ходять містом із пластиковими п'ятилітровими пляшками, набираючи безплатно питну воду в безкоштовних точках видачі, піднімають собі на поверхи і взагалі готують їжу та п'ють лише цю очищену воду, яку отримують на вулицях міста, як це було за часів Другої світової війни. Досі у трубопроводі технічна вода, яка має підвищений рівень солі," — відзначив мер Миколаєва.

Два ці фактори сьогодні вирішальні — треба добре подумати, перш ніж повертатися до міста. 

Нагадаємо, у Миколаєві тепловики закінчують роботи з реконструкції теплових мереж. Загалом підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" підготовлене до початку опалювального сезону на 90 відсотків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз