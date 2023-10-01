Повертатися в Миколаїв ще зарано — Олександр Сєнкевич

Місто Миколаїв, вид зверху. Фото: google

Сьогодні є дві основні проблеми, які не дають повернуться до Миколаєва місцевим жителям, яки виїхали до більш безпечних регіонів. Місто продовжують обстрілювати щодня, окрім цього вода у крани подається лише технічна.

Про це Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив в ефірі Радіо Свобода.

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Миколаїв мало не щодня зазнає ракетних обстрілів. Внаслідок цього школи просто не можуть працювати офлайн. Крім цього, передбачити, куди саме завтра впаде дрон або ракета, ніхто не може.

"Коли мене миколаївці запитують, чи можна повертатися, я їм говорю, що не можу брати відповідальності за ваші рішення, але беріть до уваги ці останні ракетні обстріли міста і те, що сьогодні в Миколаєві школи працюють в онлайн-режимі, тому що досі перебуваємо в зоні ураження балістичними снарядами, які можуть прилетіти до того, як ми можемо сховати дітей", — розповів Сєнкевич.

Технічна вода

Окрім обстрілів є ще одна чимало важлива проблема — з 12 квітня 2022 року у Миколаєві досі централізовано не подається питна вода.

"Ми подаємо лише технічну. Досі люди ходять містом із пластиковими п'ятилітровими пляшками, набираючи безплатно питну воду в безкоштовних точках видачі, піднімають собі на поверхи і взагалі готують їжу та п'ють лише цю очищену воду, яку отримують на вулицях міста, як це було за часів Другої світової війни. Досі у трубопроводі технічна вода, яка має підвищений рівень солі," — відзначив мер Миколаєва.

Два ці фактори сьогодні вирішальні — треба добре подумати, перш ніж повертатися до міста.

Нагадаємо, у Миколаєві тепловики закінчують роботи з реконструкції теплових мереж. Загалом підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" підготовлене до початку опалювального сезону на 90 відсотків.