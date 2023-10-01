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Зима не за горами: чи будуть миколаївці з теплом

1 жовтня 2023 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Зима не за горами: чи будуть миколаївці з теплом
Місто Миколаїв. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Миколаєві тепловики закінчують роботи з реконструкції теплових мереж. Загалом підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" підготовлене до початку опалювального сезону на 90 відсотків.

Про це стало відомо від директора "Миколаївоблтеплоенерго" Миколи Логвінова. 

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"Протягом кількох тижнів ми плануємо закінчити на магістральних ділянках всі роботи. З 1 жовтня почнемо заповнювати мережі хімочищеною водою. Ми забезпечені матеріалами, технікою, паливом. Будемо використовувати воду зі свердловин. Минулий рік показав, що така вода не вплинула на наші мережі. Тому продовжимо практику використання резервних джерел", — зауважив директор КП.

Проблеми у КП "Миколаївоблтеплоенерго"

Директор “Миколаївоблтеплоенерго” Микола Логвінов каже, що наразі основна проблема підприємства — це відсутність компенсації різниці в тарифах від держави.

"На перше жовтня різниця в тарифах — 455 мільйонів гривень. Це борг держави перед нами. Ми винні НАК "Нафтогаз України" за газ 410 мільйонів. Тобто наші борги менші, ніж нам винна держава. З першого вересня працює механізм: всі гроші за тепло надходять на наш рахунок у казначействі. З них 65 відсотків розподіляють на "Нафтогаз" в оплату за газ, а 35 відсотків залишається на рахунку, тобто наші всі гроші зберігаються у казначействі. Це не дозволяє нам ні користуватися грошима, ні брати кредити", — зазначив Микола Логвінов. 

Щодо боргів населення за спожите тепло під час минулого опалювального сезону, то наразі ця сума — майже 130 мільйонів гривень. Однак, попри всі проблеми, старт опалювального сезону буде даний вчасно, коли середньодобова температура не перевищуватиме 8 градусів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одещина посилено продовжує готуватися до опалювального сезону. Станом на кінець вересня 86% потужностей регіону готові забезпечити осінньо-зимовий період з мінімальними відключеннями або без них, якщо не буде обстрілів енергетичної інфраструктури. 

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  Ірина Верещук.

 

 

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