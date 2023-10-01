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Зима не за горами: будут ли николаевцы с теплом

1 октября 2023 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Зима не за горами: будут ли николаевцы с теплом
Город Николаев. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаеве тепловики заканчивают работы по реконструкции тепловых сетей. В целом предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" подготовлено к началу отопительного сезона на 90 процентов.

Об этом стало известно от директора "Николаевоблтеплоэнерго" Николая Логвинова.

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"В течение нескольких недель мы планируем закончить на магистральных участках все работы. С 1 октября начнем заполнять сети химочищенной водой. Мы снабжены материалами, техникой, топливом. Будем использовать воду из скважин. Прошлый год показал, что такая вода не повлияла на наши сети. Поэтому продолжим практику использования резервных источников", — отметил директор КП.

Проблемы в КП "Николаевоблтеплоэнерго"

Директор "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов говорит, что сейчас основная проблема предприятия — это отсутствие компенсации разницы в тарифах от государства.

"На первое октября разница в тарифах — 455 миллионов гривен. Это долг государства перед нами. Мы должны НАК "Нафтогаз Украины" за газ 410 миллионов. То есть наши долги меньше, чем нам должно государство. С первого сентября работает механизм: все деньги за тепло поступают на наш счет в казначействе. Из них 65 процентов распределяют на "Нафтогаз" в оплату за газ, а 35 процентов остается на счету, то есть наши все деньги хранятся в казначействе. Это не позволяет нам ни пользоваться деньгами, ни брать кредиты", — отметил Николай Логвинов.

Что касается долгов населения за потребленное тепло во время прошлого отопительного сезона, то эта сумма — почти 130 миллионов гривен. Однако, несмотря на все проблемы, старт отопительного сезона будет дан вовремя, когда среднесуточная температура не превысит 8 градусов.

Напомним, ранее мы писали, что Одесчина усиленно продолжает готовиться к отопительному сезону. По состоянию на конец сентября 86% мощностей региона готовы обеспечить осенне-зимний период с минимальными или без них отключениями, если не будет обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

 

 

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