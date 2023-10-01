Возвращаться в Николаев еще рано — Александр Сенкевич

Город Николаев вид сверху. Фото: google

Сегодня две основные проблемы, которые не дают вернутся в Николаев местным жителям, уехавшим в более безопасные регионы. Город продолжают обстреливать каждый день, кроме этого вода в краны поступает только техническая.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил в эфире Радио Свобода.

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Обстрелы Николаева

Николаев чуть ли не каждый день подвергается ракетным обстрелам. В результате школы просто не могут работать оффлайн. Кроме этого, предположить, куда именно завтра упадет дрон или ракета никто не может.

"Когда меня николаевцы спрашивают, можно ли возвращаться, я им говорю, что не могу брать ответственности за их решения, но принимайте во внимание эти последние ракетные обстрелы города и то, что сегодня в Николаеве школы до сих пор работают в онлайн-режиме, потому что до сих пор находимся в зоне поражения баллистическими снарядами, которые могут прилететь до того, как мы можем спрятать детей", — рассказал Сенкевич.

Техническая вода

Кроме обстрелов, есть еще одна немало важная проблема с 12 апреля 2022 года в Николаеве до сих пор централизованно не подается питьевая вода.

"Мы подаем только техническую. До сих пор люди ходят по городу с пластиковыми пятилитровыми бутылками, набирая бесплатно питьевую воду в бесплатных точках выдач, поднимают себе на этажи и вообще готовят еду и пьют только эту очищенную воду, которую получают на улицах города, как это было во времена Второй мировой войны. До сих пор в трубопроводе находится техническая вода, которая имеет повышенный уровень соли," — отметил мэр Николаева.

Два этих фактора сегодня решающие — нужно хорошо подумать, прежде чем возвращаться в город.

Напомним, в Николаеве тепловики заканчивают работы по реконструкции тепловых сетей. В целом предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" подготовлено к началу отопительного сезона на 90 процентов.