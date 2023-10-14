Перехід через Південний Буг: у Миколаєві планують побудувати новий міст

Ескіз мосту. Фото: УкрАвтоДор.

У Миколаєві планується значний крок у розвитку транспортної інфраструктури — будівництво автомобільного мостового переходу через річку Південний Буг. Цей міст має стати об'їзним, обходячи місто та з'єднуючи з основними автомобільними трасами.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області.

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Деталі проєкту

Об'їзний міст буде з'єднувати ключові автомобільні дороги:

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), Н-14 Олександрівка- Кропивницький — Миколаїв,

Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Ріг),

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог).

Звіт дослідження для проєкту будівництва мосту 2019 рік. Фото: УкрАвтоДор.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області зазначили, що цей проєкт має велике значення для міста, оскільки вже протягом багатьох років говорять про необхідність створення такого мосту. Він отримав навіть прізвисько "японський" через залучення інвестицій японських партнерів. Новий міст позитивно вплине на розвиток транспортної системи та підвищить ефективність автомобільного сполучення в регіоні.

Нагадаємо, Нідерланди виділять на допомогу Україні понад 100 мільйонів євро. Це вже третій транш від початку цього року, який йтиме на відбудову та реорганізацію постраждалих від війни регіонів. Про це під час брифінгу 13 жовтня в Одесі повідомив прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте. За його словами, ці гроші допоможуть Україні залучити інвесторів та пришвидшити відбудову у майбутньому.

