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Переход через Южный Буг: в Николаеве планируют построить новый мост

14 октября 2023 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Переход через Южный Буг: в Николаеве планируют построить новый мост
Эскиз моста. Фото: УкрАвтоДор.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаеве планируется значительный шаг в развитии транспортной инфраструктуры — строительство автомобильного мостового перехода через Южный Буг. Этот мост должен стать объездным, обходя город и соединяясь с основными автомобильными трассами.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области.

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Детали проекта

Объездной мост будет соединять ключевые автомобильные дороги:

  • Н-24 Благовещенское — Николаев (через г. Вознесенск),
  • Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев,
  • Н-11 Днепр — Николаев (через г. Кривой Рог),
  • М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (г. Таганрог).
Отчет исследования по проекту строительства моста 2019 год. Фото: УкрАвтоДор.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры Николаевской области отметили, что этот проект имеет большое значение для города, поскольку уже многие годы говорят о необходимости создания такого моста. Он получил даже прозвище "японский" из-за привлечения инвестиций японских партнеров. Новый мост окажет положительное влияние на развитие транспортной системы и повысит эффективность автомобильного сообщения в регионе.

Напомним, Нидерланды выделят на помощь Украине более 100 миллионов евро. Это уже третий транш с начала этого года, который пойдет на восстановление и реорганизацию пострадавших от войны регионов. Об этом на брифинге 13 октября в Одессе сообщил премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте. По его словам, эти деньги помогут Украине привлечь инвесторов и ускорить восстановление в будущем.

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