Миколаївці набрали 76 мільйонів літрів безплатної води у 2023 році

Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE

Миколаївці за цей рік набрали понад 70 мільйонів літрів води у точках безплатної видачі. Зараз у місті працює понад 100 таких пунктів.

Про це розповів директор комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінов.

Читайте також:

Відомо, що значна частина точок видачі води працює на базі підприємства "Миколаївоблтеплоенерго". І тільки там у поточному році жителі міста набрали 76 млн літрів води.

"У нас працює всього 79 точок, 75 з яких працює на видачу очищеної води населенню. Ми видали за цей рік 76 мільйонів літрів води питної", — зауважив керівник.

Фахівці регулярно перевіряють якість води, забираючи проби для лабораторних досліджень. Важливо зауважити, що ця вода надається мешканцям безоплатно. Проте на її очищування та обслуговування самих точок витрачаються значні кошти. Так, у 2023 р. ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" спрямувало на це близько 22 млн гривень.

Нагадаємо, проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало після влучання в неї снаряда. Робітники намагалися усунути пошкодження, проте через обстріли зробити це їм не вдалося.

Також ми писали, що японці надали Одесі 33 портативні станції для очищення води, які дозволяють перетворити воду зі звичайного ставка на питну. Одна установка може безперервно працювати 15 годин на добу. Своєю чергою, Одеса вирішила допомогти місту-герою та відправила кілька станцій до Миколаєва.