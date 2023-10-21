Миколаївці набрали 76 мільйонів літрів безплатної води у 2023 році

Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE

Николаевцы за этот год набрали более 70 миллионов литров воды в точках бесплатной выдачи. Сейчас в городе работают более 100 таких пунктов.

Об этом рассказал директор коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов.

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Известно, что значительная часть точек выдачи воды работает на базе предприятия "Николаевоблтеплоэнерго". И только там в текущем году жители города набрали 76 млн. литров воды.

"У нас работает всего 79 точек, 75 из которых работают на выдачу очищенной воды населению. Мы выдали за этот год 76 миллионов литров воды питьевой", — отметил руководитель.

Специалисты регулярно проверяют качество воды, отбирая пробы для лабораторных исследований. Важно заметить, что эта вода предоставляется жильцам бесплатно. Однако на ее очистку и обслуживание самих точек тратятся значительные средства. Так, в 2023 г. ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" направило на это около 22 млн гривен.

Напомним, проблемы с водой в Николаеве начались после уничтожения водопровода в районе села Киселевка Херсонской области. Трубу разорвало после попадания в нее снаряда. Рабочие пытались устранить повреждения, однако из-за обстрелов сделать это им не удалось.

Также мы писали, что японцы предоставили Одессе 33 портативных станции для очистки воды, которые позволяют превратить воду из обычного пруда в питьевую. Одна установка может работать непрерывно 15 часов в сутки. В свою очередь Одесса решила помочь городу-герою и отправила несколько станций в Николаев.