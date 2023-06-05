Через аварію на водогоні частина Миколаєва залишилися без води

Комунальники ліквідовують наслідки аварії. Фото: Миколаївська міська рада

Частина споживачів Заводського та Центрального районів Миколаєва залишилися без води. Причина — аварія на водогоні у центрі міста.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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"На ділянці водогону по вул. Чкалова прорвало залізобетонну трубу діаметром 1000 мм. Частина споживачів Заводського та Центрального районів міста залишилися без води. Фахівці МКП "Миколаївводоканал" одразу відреагували на проблему та розпочали ліквідацію витоку",— йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють дві бригади підприємства та кілька одиниць спеціалізованої техніки. До роботи долучили й спеціалістів з КП "Миколаївелектротранс" та АТ "Миколаївобленерго". Після розриття та обстеження стане зрозуміло, чи потрібна повна заміна пошкодженої ділянки труби.

Обсяг робіт масштабний, тому комунальники працюватимуть ще й наступну добу. Завершити планують до кінця дня 6 червня.

Зазначимо, через нічний обстріл 29 травня у Снігурівці, що на Миколаївщині, пошкоджено водогін. У місті деякий час були перебої із водопостачанням мікрорайону "Птахофабрика".

Нагадаємо, в селищі міського типу Доброслав, що знаходиться за 50 кілометрів від Одеси відкрили першу станцію комплексного очищення води в регіоні. Там також розташувався бювет, аби кожен охочий зміг набрати собі питну воду.