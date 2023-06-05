Из-за аварии на водопроводе часть Николаева осталась без воды

Коммунальщики ликвидируют последствия аварии. Фото: Николаевский городской совет

Часть потребителей Заводского и Центрального районов Николаева осталась без воды. Причина — авария на водопроводе в центре города.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Читайте также:

"На участке водопровода по ул. Чкалова прорвало железобетонную трубу диаметром 1000 мм. Часть потребителей Заводского и Центрального районов города остались без воды. Специалисты МКП "Николаевводоканал" сразу отреагировали на проблему и начали ликвидацию утечки", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают две бригады предприятия и несколько единиц специализированной техники. К работе привлекли и специалистов из КП "Николаевэлектротранс" и АО "Николаевоблэнерго". После разрытия и обследования станет ясно, нужна ли полная замена поврежденного участка трубы.

Объем работ масштабный, поэтому коммунальщики будут работать еще и следующие сутки. Завершить планируется к концу дня 6 июня.

Отметим, из-за ночного обстрела 29 мая в Снигиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время были перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".

Напомним, в поселке городского типа Доброслав, который находится в 50 километрах от Одессы, открыли первую станцию комплексной очистки воды в регионе. Там также расположился бювет, чтобы каждый желающий смог набрать питьевую воду.