В результаті обстрілу Миколаївщини пошкоджено водогін
Через нічний обстріл у Снігурівці, що на Миколаївщині, пошкоджено водогін. У місті деякий час будуть перебої із водопостачанням мікрорайону "Птахофабрика".
Про це повідомив голова військової адміністрації Іван Кухта.
Працівники комунальних служб вже працюють над відновленням пошкодженого водогону. Як тільки ремонтні роботи завершать, водопостачання відновлять.
Зазначимо, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по Миколаївщині дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Три з них знищено в небі над областю.
Крім того, напередодні ворожого обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого відбулося займання на відкритій території берегової лінії. Постраждалих немає.
Зранку, 29 травня, о 05:15 ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань немає. У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Є влучання уламків внаслідок повітряного бою в портову інфраструктуру Одеси.