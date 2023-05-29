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В результаті обстрілу Миколаївщини пошкоджено водогін

29 травня 2023 11:30
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Беженар Тетяна
журналіст
В результаті обстрілу Миколаївщини пошкоджено водогін
Обстріли Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
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Беженар Тетяна
журналіст

Через нічний обстріл у Снігурівці, що на Миколаївщині, пошкоджено водогін. У місті деякий час будуть перебої із водопостачанням мікрорайону "Птахофабрика".

Про це повідомив голова військової адміністрації Іван Кухта.

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Працівники комунальних служб вже працюють над відновленням пошкодженого водогону. Як тільки ремонтні роботи завершать, водопостачання відновлять.

Зазначимо, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по Миколаївщині дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Три з них знищено в небі над областю.

Крім того, напередодні ворожого обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого відбулося займання на відкритій території берегової лінії. Постраждалих немає.

Зранку, 29 травня, о 05:15 ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань немає. У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Є влучання уламків внаслідок повітряного бою в портову інфраструктуру Одеси.

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