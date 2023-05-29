В результате обстрела Николаевщины поврежден водопровод
Из-за ночного обстрела в Снегиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".
Об этом сообщил глава военной администрации Иван Кухта.
Сотрудники коммунальных служб уже работают над восстановлением поврежденного водопровода. Как только ремонтные работы завершат, водоснабжение возобновят.
Отметим, во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по Николаевщине дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над областью.
Кроме того, накануне вражеских обстрелов подвергся г. Очаков Очаковской общины. В результате чего произошло возгорание на открытой территории береговой линии. Пострадавших нет.
Утром, 29 мая, в 05:15 враг наносил удары за пределами населенного пункта Снигиревской общины. Пострадавших и разрушений нет. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Есть попадание обломков в результате воздушного боя в портовую инфраструктуру Одессы.