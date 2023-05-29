В результате обстрела Николаевщины поврежден водопровод

Обстрелы Николаевщины. Фото: Николаевская ОВА

Из-за ночного обстрела в Снегиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".

Об этом сообщил глава военной администрации Иван Кухта.

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Сотрудники коммунальных служб уже работают над восстановлением поврежденного водопровода. Как только ремонтные работы завершат, водоснабжение возобновят.

Отметим, во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по Николаевщине дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над областью.

Кроме того, накануне вражеских обстрелов подвергся г. Очаков Очаковской общины. В результате чего произошло возгорание на открытой территории береговой линии. Пострадавших нет.

Утром, 29 мая, в 05:15 враг наносил удары за пределами населенного пункта Снигиревской общины. Пострадавших и разрушений нет. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Есть попадание обломков в результате воздушного боя в портовую инфраструктуру Одессы.