Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В результате обстрела Николаевщины поврежден водопровод arrow

В результате обстрела Николаевщины поврежден водопровод

29 мая 2023 11:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В результате обстрела Николаевщины поврежден водопровод
Обстрелы Николаевщины. Фото: Николаевская ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Из-за ночного обстрела в Снегиревке Николаевской области поврежден водопровод. В городе некоторое время будут перебои с водоснабжением микрорайона "Птицефабрика".

Об этом сообщил глава военной администрации Иван Кухта.

Читайте также:

Сотрудники коммунальных служб уже работают над восстановлением поврежденного водопровода. Как только ремонтные работы завершат, водоснабжение возобновят.

Отметим, во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по Николаевщине дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над областью.

Кроме того, накануне вражеских обстрелов подвергся г. Очаков Очаковской общины. В результате чего произошло возгорание на открытой территории береговой линии. Пострадавших нет.

Утром, 29 мая, в 05:15 враг наносил удары за пределами населенного пункта Снигиревской общины. Пострадавших и разрушений нет. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Есть попадание обломков в результате воздушного боя в портовую инфраструктуру Одессы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас