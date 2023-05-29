Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог атакував південь дронами-камікадзе "Shahed-131/136" arrow

Ворог атакував південь дронами-камікадзе "Shahed-131/136"

29 травня 2023 10:02
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог атакував південь дронами-камікадзе "Shahed-131/136"
Іранські дрони. Фото: Скріншот
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136”. Є влучання уламків внаслідок повітряного бою в портову інфраструктуру Одеси.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Читайте також:

"Цієї ночі ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136”. 3 з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 — над Одещиною",— йдеться у повідомленні.

Також в ОК "Південь”"повідомили, що є влучання уламків внаслідок повітряного бою у портову інфраструктуру Одеси, через що спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Під час нічної атаки росіян по Україні "Калібри" не застосовувались.

Зазначимо, українські сили протиповітряної оборони за понад рік повномасштабної війни навчились результативно збивати російські ракети та дрони. Втім окупанти намагаються брати кількістю, тож масовані обстріли "Шахедами" поки що продовжуватимуться. 

Нагадаємо, російські війська продовжують шукати нову тактику ураження території України. Для цього вони почали використовувати більшу кількість дронів. При цьому ворог вкрай рідко запускає високоточні ракети типу "Калібр". Вони їх намагаються економити. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB