Ворог атакував південь дронами-камікадзе "Shahed-131/136"

Іранські дрони. Фото: Скріншот

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136”. Є влучання уламків внаслідок повітряного бою в портову інфраструктуру Одеси.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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"Цієї ночі ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136”. 3 з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 — над Одещиною",— йдеться у повідомленні.

Також в ОК "Південь”"повідомили, що є влучання уламків внаслідок повітряного бою у портову інфраструктуру Одеси, через що спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Під час нічної атаки росіян по Україні "Калібри" не застосовувались.

Зазначимо, українські сили протиповітряної оборони за понад рік повномасштабної війни навчились результативно збивати російські ракети та дрони. Втім окупанти намагаються брати кількістю, тож масовані обстріли "Шахедами" поки що продовжуватимуться.

Нагадаємо, російські війська продовжують шукати нову тактику ураження території України. Для цього вони почали використовувати більшу кількість дронів. При цьому ворог вкрай рідко запускає високоточні ракети типу "Калібр". Вони їх намагаються економити.