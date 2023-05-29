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Враг атаковал юг дронами-камикадзе "Shahed-131/136"

29 мая 2023 10:02
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Враг атаковал юг дронами-камикадзе "Shahed-131/136"
Иранские дроны. Фото: Скриншот
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Есть попадание обломков в результате воздушного боя в портовую инфраструктуру Одессы.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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"Этой ночью враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". 3 из них уничтожены в небе над Николаевщиной, еще 1 — над Одесчиной", — говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" сообщили, что есть попадание обломков в результате воздушного боя в портовую инфраструктуру Одессы, из-за чего вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована. Информация о масштабе разрушений уточняется.

Во время ночной атаки россиян по Украине "Калибры" не применялись.

Отметим, украинские силы противовоздушной обороны за год полномасштабной войны научились результативно сбивать российские ракеты и дроны. Впрочем, оккупанты пытаются брать количеством, поэтому массированные обстрелы "Шахедами" пока будут продолжаться.

Напомним, российские войска продолжают искать новую тактику поражения территории Украины. Для этого они начали использовать большее количество дронов. При этом враг крайне редко запускает высокоточные ракеты типа "Калибр". Они их пытаются экономить.

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