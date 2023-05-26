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Гуменюк розповіла, чому РФ майже не використовує "Калібри"

26 травня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк розповіла, чому РФ майже не використовує "Калібри"
Запуск ракети "Калібр". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обстріли України почастішали, втім ворог вкрай рідко запускає високоточні ракети типу "Калібр". Окупанти їх намагаються економити. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Це може бути пов’язано із певною економією "Калібрів", хоча вони продовжують їх виробляти, все ж таки не так в них їх багато. Й виробництво йде не такими потужними кроками, як вони звикли зазвичай сприймати свій військово-промисловий комплекс", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що ворог намагається підбирати тактику максимально ефективну. Тому, використовують ракети типу Х-101 та Х-555, а також "Шахеди", які поставляє Іран.

Зазначимо, в Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, серед них один десантний корабель. Тим часом всі ракетоносії були заведені до пунктів базування. 

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська завдали чергового удару по території України. Окупанти традиційно використовували як ракети, так і безпілотники. Українська протиповітряна оборона знову збила усі крилаті ракети росіян. Також було знищено 23 із 31 дрона-камікадзе Shahed-136/131.

Крім того, вчора ніч минула також під сигнали повітряної тривоги. Ворог атакував країну дронами-камікадзе. Частину з них збили над Одеською та Миколаївською областями. Силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 над Миколаївщиною і ще 1 над Одещиною. Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено.

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