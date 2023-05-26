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Гуменюк рассказала, почему РФ почти не использует "Калибры"

26 мая 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк рассказала, почему РФ почти не использует "Калибры"
Запуск ракеты "Калибр". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обстрелы Украины участились, впрочем, враг крайне редко запускает высокоточные ракеты типа "Калибр". Оккупанты их пытаются экономить.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Это может быть связано с определенной экономией "Калибров", хотя они продолжают их производить, все же не так у них их много. И производство идет не столь мощными шагами, как они привыкли обычно воспринимать свой военно-промышленный комплекс", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что враг пытается подбирать тактику максимально эффективную. Поэтому используют ракеты типа Х-101 и Х-555, а также "Шахеды", которые поставляет Иран.

Отметим, что в Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди них один десантный корабль. Тем временем все ракетоносители были заведены в пункты базирования.

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли очередной удар по территории Украины. Оккупанты традиционно использовали как ракеты, так и беспилотники. Украинская противовоздушная оборона снова сбила все крылатые ракеты россиян. Также было уничтожено 23 из 31 дрона-камикадзе Shahed-136/131.

Кроме того, вчера ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг атаковал страну дронами-камикадзе. Часть из них была сбита над Одесской и Николаевской областями. Силами противовоздушной обороны сбиты 3 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136 над Николаевщиной и еще 1 над Одесчиной. Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не допущено.

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