Активність авіації та кораблі в морі: ситуація на півдні

Військові кораблі в морі. Фото: google

В Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, серед них один десантний корабель. Тим часом всі ракетоносії були заведені до пунктів базування.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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"Рівень ракетної загрози оцінюємо, як високий, з огляду на імовірну активність ворожої авіації і здатність морських ракетоносіїв досить оперативно вийти в райони здійснення пуску ракет", — зазначив Владислав Назаров.

Крім того, він наголосив, що штормова погода з грозами і поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін. Людей закликають бути пильними та свідомими. Слід дотримуватись правил та обмежень правового режиму воєнного стану та алгоритмів дій під час повітряної тривоги.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська завдали чергового удару по території України. Окупанти традиційно використовували як ракети, так і безпілотники. Українська протиповітряна оборона знову збила усі крилаті ракети росіян. Також було знищено 23 із 31 дрона-камікадзе Shahed-136/131.

Крім того, вчора ніч минула також під сигнали повітряної тривоги. Ворог атакував країну дронами-камікадзе. Частину з них збили над Одеською та Миколаївською областями. Силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 над Миколаївщиною і ще 1 над Одещиною. Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено.