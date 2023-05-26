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Активность авиации и корабли в море: ситуация на юге

26 мая 2023 10:17
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Активность авиации и корабли в море: ситуация на юге
Военные корабли в море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, в том числе один десантный корабль. Тем временем все ракетоносители были заведены в пункты базирования.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"Уровень ракетной угрозы оцениваем как высокий, учитывая вероятную активность вражеской авиации и способность морских ракетоносителей достаточно оперативно выйти в районы осуществления пуска ракет", — отметил Владислав Назаров.

Кроме того, он отметил, что штормовая погода с грозами и порывистым ветром может способствовать принесению к побережью морских мин. Людей призывают быть внимательными и сознательными. Следует соблюдать правила и ограничения правового режима военного положения и алгоритмов действий во время воздушной тревоги.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли очередной удар по территории Украины. Оккупанты традиционно использовали как ракеты, так и беспилотники. Украинская противовоздушная оборона снова сбила все крылатые ракеты россиян. Также было уничтожено 23 из 31 дрона-камикадзе Shahed-136/131.

Кроме того, вчера ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг атаковал страну дронами-камикадзе. Часть из них была сбита над Одесской и Николаевской областями. Силами противовоздушной обороны сбиты 3 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136 над Николаевщиной и еще 1 над Одесчиной. Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не допущен.

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