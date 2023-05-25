Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог збільшив кількість кораблів: Братчук про ситуацію в Чорному морі arrow

Ворог збільшив кількість кораблів: Братчук про ситуацію в Чорному морі

25 травня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог збільшив кількість кораблів: Братчук про ситуацію в Чорному морі
Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, це ніяк не вплинуло на численність ракетоносіїв. Загроза ракетного удару залишається високою. 

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в  ефірі телеканалу "Ми — Україна".

Читайте також:

"На ніч ворог збільшив кількість кораблів в акваторії Чорного моря. Там вже 9 кораблів з’явилося, а щодо ракетоносіїв, то фрегат "Адмірал Макаров" залишається один на бойовому чергуванні. Вісім крилатих ракет морського базування типу "Калібр", з ночі загрожує не тільки Одещині, а й усій території нашої держави. Ситуація динамічно може змінюватися протягом 2-3 годин, але усі ризики відомі", — зазначив Сергій Братчук. 

Нагадаємо, сьогодні ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог вчергове атакував країну дронами-камікадзе. Частину з них збили над Одеською та Миколаївською областями. Силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" над Миколаївщиною і ще 1 над Одещиною. Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено.

Крім півдня сьогодні вночі російські війська атакували й іншу територію України безпілотниками. Зазначається, що силам ППО вдалось збити всі ворожі дрони в українському небі. Росія випустила 36 БпЛА задля атаки критичної інфраструктури та військових обʼєктів у західних областях країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB