Ворог збільшив кількість кораблів: Братчук про ситуацію в Чорному морі

Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, це ніяк не вплинуло на численність ракетоносіїв. Загроза ракетного удару залишається високою.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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"На ніч ворог збільшив кількість кораблів в акваторії Чорного моря. Там вже 9 кораблів з’явилося, а щодо ракетоносіїв, то фрегат "Адмірал Макаров" залишається один на бойовому чергуванні. Вісім крилатих ракет морського базування типу "Калібр", з ночі загрожує не тільки Одещині, а й усій території нашої держави. Ситуація динамічно може змінюватися протягом 2-3 годин, але усі ризики відомі", — зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, сьогодні ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог вчергове атакував країну дронами-камікадзе. Частину з них збили над Одеською та Миколаївською областями. Силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" над Миколаївщиною і ще 1 над Одещиною. Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено.

Крім півдня сьогодні вночі російські війська атакували й іншу територію України безпілотниками. Зазначається, що силам ППО вдалось збити всі ворожі дрони в українському небі. Росія випустила 36 БпЛА задля атаки критичної інфраструктури та військових обʼєктів у західних областях країни.