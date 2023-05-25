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Враг увеличил количество кораблей: Братчук о ситуации в Черном море

25 мая 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг увеличил количество кораблей: Братчук о ситуации в Черном море
Военные корабли в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Впрочем, это никак не отразилось на многочисленности ракетоносителей. Угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телеканала "Мы — Украина".

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"На ночь враг увеличил количество кораблей в акватории Черного моря. Там уже 9 кораблей появилось, а по ракетоносителям, то фрегат "Адмирал Макаров" остается один на боевом дежурстве. Восемь крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", с ночи угрожает не только в Одесской области, но и по всей территории нашего государства. Ситуация динамично может меняться в течение 2 — 3 часов, но все риски известны", — отметил Сергей Братчук.

Напомним, ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг в очередной раз атаковал страну дронами-камикадзе. Часть из них была сбита над Одесской и Николаевской областями. Силами противовоздушной обороны сбиты 3 дрона-камикадзе типа "Shahed-131/136" над Николаевской областью и еще 1 над Одесчиной. Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не допущен.

Кроме полудня сегодня ночью российские войска атаковали и другую территорию Украины беспилотниками. Отмечается, что силам ПВО удалось сбить все вражеские дроны в украинском небе. Россия выпустила 36 БПЛА для атаки критической инфраструктуры и военных объектов в западных областях страны.

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