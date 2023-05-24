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Загроза зростає: РФ терміново вивели в Чорне море фрегат

24 травня 2023 13:17
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза зростає: РФ терміново вивели в Чорне море фрегат
Фрегат "Адмірал Макаров". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуація в Чорному морі стрімко змінюється. Станом на 24 травня росіяни вивели один ракетоносій. Загроза ракетного удару залишається високою.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Годину тому на бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів фрегат "Адмірал Макаров". Таким чином напоготові до 8 "Калібрів". Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. В регіонах, де вона проголошена, залишайтесь в укриттях", — повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Скільки кораблів загрожують 

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.    

Нагадаємо, вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Деталі читайте в матеріалі

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