Угроза растет: РФ срочно вывели в Черное море фрегат

Фрегат "Адмирал Макаров". Фото: google

Ситуация в Черном море стремительно изменяется. По состоянию на 24 мая россияне вывели один ракетоноситель. Угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Час назад на боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел фрегат "Адмирал Макаров". Таким образом наготове к 8 "Калибрам". Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. В регионах, где он провозглашен, оставайтесь в укрытиях", — сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Детали читайте в материале.