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Атакували з моря: скільки "Калібрів" готові до пуску

16 травня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атакували з моря: скільки "Калібрів" готові до пуску
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 16 травня, росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі два ракетоносії. Загроза ракетного удару залишається — висока.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України. 

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
  • в Азовському морі — 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет;
Кількість кораблів РФ в морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ в морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.    

Сьогодні вночі, росіяни запустили по території України 18 ракет. Серед них було  шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які вдало збили українські сили ППО. Братчук прокоментував масований обстріл країни — деталі в матеріалі.

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