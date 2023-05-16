Атакували з моря: скільки "Калібрів" готові до пуску

Запуск ракети з корабля. Фото: google

Сьогодні, 16 травня, росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі два ракетоносії. Загроза ракетного удару залишається — висока.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;

в Азовському морі — 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет;

Кількість кораблів РФ в морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

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