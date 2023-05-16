Атаковали с моря: сколько "Калибров" готовы к пуску

Запуск ракеты с корабля. Фото: google

Сегодня, 16 мая, россияне держат на боевом дежурстве в Черном море два ракетоносителя. Угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Сегодня ночью россияне запустили по территории Украины 18 ракет. Среди них было шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые удачно сбили украинские силы ПВО. Братчук прокомментировал массированный обстрел страны — детали в материале.