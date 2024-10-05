Локальні затори на трасі Одеса-Рені: водіям слід готуватися до затримок на кордоні

Затори на кордонах — водіям доведеться затриматися на трасі Одеса-Рені
Увечері 5 жовтня на трасі Одеса-Рені зафіксовано локальні затори у напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. Попри їхній незначний розмір, водіям варто бути готовими до можливих затримок у русі. Додатково фіксуються черги на деяких прикордонних пунктах пропуску Одеської області.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Так, у бік Паланки на ділянці траси біля Маяків і перед КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку, спостерігається скупчення автотранспорту. Черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка позначена жовтим кольором на карті, що вказує на уповільнений рух.
Також є черги на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора". На картах цей напрямок позначений помаранчевим, що свідчить про утруднений рух.
Затори до Орлівки
Скупчення машин фіксуються і на міжнародній трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, однак їхній розмір суттєво не впливає на загальний трафік.
На пункті пропуску "Рені-Джюрджюлешть" ситуація відрізняється: черги на перетин кордону відсутні, однак на в’їзді до України утворився затор. Ця ділянка позначена червоним кольором на картах.
Нагадаємо, що з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.
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