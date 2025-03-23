Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені

Черги на ПТФ "Паланка—Удобне". Фото ілюстративне: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

У неділю увечері, 23 березня, на міжнародній трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори. Окрім цього, на пункті пропуску до Молдови утворилися довгі черги, тому водіям доведеться затриматися на кілька годин для проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у Великому Дальнику, Маяках та перед КПП, що розташовується в районі Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні увечері понад годину. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка".

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області з завтрашнього дня запрацюють нові камери автофіксації ПДР. Також писали, що означає нова червона розмітка на дорогах.