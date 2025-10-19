Затори на трасі Одеса-Рені 19 жовтня — черги до Паланки

Черги на кордоні. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Сьогодні вранці, 19 жовтня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються великі затори на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільші затримки зафіксовані поблизу КПП і села Паланка та в Орлівці. Водіям слід поспішити з виїздом за кордон, щоб уникнути довгих очікувань під час руху.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Скупчення автомобілів спостерігається біля села Маяки та контрольно-пропускного пункту на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає понад кілометр, а рух значно сповільнений.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори. Рух позначено на картах помаранчевим кольором.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Хоча на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксуються невеликі затримки, вони не мають критичного впливу на трафік. Проте на пункті пропуску "Орлівка" велика черга на виїзд до Румунії.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.

