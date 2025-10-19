Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені — ситуація на кордоні з Молдовою

Затори на трасі Одеса-Рені — ситуація на кордоні з Молдовою

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 09:14
Оновлено: 09:01
Затори на трасі Одеса-Рені 19 жовтня — черги до Паланки
Черги на кордоні. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Сьогодні вранці, 19 жовтня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються великі затори на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільші затримки зафіксовані поблизу КПП і села Паланка та в Орлівці. Водіям слід поспішити з виїздом за кордон, щоб уникнути довгих очікувань під час руху. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Скупчення автомобілів спостерігається біля села Маяки та контрольно-пропускного пункту на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає понад кілометр, а рух значно сповільнений.

КПП Паланка
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори. Рух позначено на картах помаранчевим кольором.

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Хоча на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксуються невеликі затримки, вони не мають критичного впливу на трафік. Проте на пункті пропуску "Орлівка" велика черга на виїзд до Румунії.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.

Нагадаємо, які обов'язкові документи потрібно мати при перетині кордону з Румунією. Також ми писали, який документ від ТЦК потрібно мати на кордоні, якщо громадянина виключили з військового обліку за станом здоров’я.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації