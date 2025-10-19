Затори на трасі Одеса-Рені 19 жовтня — черги до Паланки

Затори на трасі Одеса-Рені — ситуація на кордоні з Молдовою
Сьогодні вранці, 19 жовтня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються великі затори на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільші затримки зафіксовані поблизу КПП і села Паланка та в Орлівці. Водіям слід поспішити з виїздом за кордон, щоб уникнути довгих очікувань під час руху.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Скупчення автомобілів спостерігається біля села Маяки та контрольно-пропускного пункту на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає понад кілометр, а рух значно сповільнений.
Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори. Рух позначено на картах помаранчевим кольором.
Затори до Орлівки
Хоча на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксуються невеликі затримки, вони не мають критичного впливу на трафік. Проте на пункті пропуску "Орлівка" велика черга на виїзд до Румунії.
На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.
Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.
Нагадаємо, які обов'язкові документи потрібно мати при перетині кордону з Румунією. Також ми писали, який документ від ТЦК потрібно мати на кордоні, якщо громадянина виключили з військового обліку за станом здоров’я.
Читайте Новини.LIVE!