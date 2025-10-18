Затори на трасі Одеса-Рені 18 жовтня — черги до Паланки

Черги на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 18 жовтня на трасі Одеса-Рені знову утворилися затори. Найбільше машин зібралося біля пункту пропуску Паланка — водії стоять у чергах як на виїзд з України, так і на в’їзд. Дорога на Орлівку теж завантажена, але рух там поки що не зупиняється.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на Одещині легковик наїхав на 73-річного велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку. Також ми попереджали, що 19 жовтня в Одесі очікується сильний північно-західний вітер, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.