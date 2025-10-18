Затори на трасі Одеса-Рені 18 жовтня — черги до Паланки

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені знову затори у бік Молдови
Увечері 18 жовтня на трасі Одеса-Рені знову утворилися затори. Найбільше машин зібралося біля пункту пропуску Паланка — водії стоять у чергах як на виїзд з України, так і на в’їзд. Дорога на Орлівку теж завантажена, але рух там поки що не зупиняється.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
Нагадаємо, на Одещині легковик наїхав на 73-річного велосипедиста, який рухався попереду в тому ж напрямку. Також ми попереджали, що 19 жовтня в Одесі очікується сильний північно-західний вітер, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Читайте Новини.LIVE!