Затори на кордоні з Молдовою — черги від Маяків до Паланки

Затори до кордону з Молдовою на Одещині. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На кордоні з Молдовою знову затори. У суботу, 18 жовтня, рух у напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" майже паралізований, колони автівок тягнуться ще від Маяків.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Паланки та Старокозачого

Станом на ранок затори спостерігаються одразу на двох напрямках — до Паланки та Старокозачого. На трасі біля Маяків рух уповільнений, а останні кілометри перед пунктом пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" позначені червоним на картах. Черга не розсмоктується навіть у другій половині дня.

Затори до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

На самому КПП також накопичилися автомобілі, тож подорож до Паланки може затягнутися більш ніж на годину. Схожа ситуація і на пункті "Старокозаче — Тудора", де автівки стоять від повороту до митниці.

Затори на Орлівку

Тим часом дорога до Румунії — через міжнародну трасу М-15 — поки залишається вільною. Невелике скупчення машин фіксують лише в межах Сарати, Холмського та Утконосівки. Подорож до дунайського кордону триватиме близько чотирьох годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

