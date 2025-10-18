Відео
Головна Одеса Виїзд до Молдови — авто стоять у черзі ще з траси Одеса-Рені

Виїзд до Молдови — авто стоять у черзі ще з траси Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 09:20
Оновлено: 09:15
Затори на кордоні з Молдовою — черги від Маяків до Паланки
Затори до кордону з Молдовою на Одещині. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На кордоні з Молдовою знову затори. У суботу, 18 жовтня, рух у напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" майже паралізований, колони автівок тягнуться ще від Маяків. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Паланки та Старокозачого

Станом на ранок затори спостерігаються одразу на двох напрямках — до Паланки та Старокозачого. На трасі біля Маяків рух уповільнений, а останні кілометри перед пунктом пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" позначені червоним на картах. Черга не розсмоктується навіть у другій половині дня.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні - фото 1
Затори до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

На самому КПП також накопичилися автомобілі, тож подорож до Паланки може затягнутися більш ніж на годину. Схожа ситуація і на пункті "Старокозаче — Тудора", де автівки стоять від повороту до митниці.

Затори на Орлівку

Тим часом дорога до Румунії — через міжнародну трасу М-15 — поки залишається вільною. Невелике скупчення машин фіксують лише в межах Сарати, Холмського та Утконосівки. Подорож до дунайського кордону триватиме близько чотирьох годин.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, які обов'язкові документи потрібно мати при перетині кордону з Молдовою. Також повідомляли, без якого папірця не пустять в Румунію.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси Румунія виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
