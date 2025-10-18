Видео
Выезд в Молдову — авто стоят в очереди еще с трассы Одесса-Рени

Выезд в Молдову — авто стоят в очереди еще с трассы Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 09:20
обновлено: 09:15
Пробки на границе с Молдовой - очереди от Маяков до Паланки
Пробки до границы с Молдовой в Одесской области. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На границе с Молдовой снова пробки. В субботу, 18 октября, движение в направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" почти парализовано, колонны автомобилей тянутся еще от Маяков.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки до Паланки и Старокозачьего

По состоянию на утро пробки наблюдаются сразу на двух направлениях — до Паланки и Староказачьего. На трассе возле села Маяки движение замедлено, а последние километры перед пунктом пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" обозначены красным на картах. Очередь не рассасывается даже во второй половине дня.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні - фото 1
Пробки до Паланки и Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

На самом КПП также скопились автомобили, поэтому путешествие в Паланку может затянуться более чем на час. Похожая ситуация и на пункте "Старокозачье — Тудора", где машины стоят от поворота до таможни.

Пробки на Орловку

Тем временем дорога в Румынию — через международную трассу М-15 — пока остается свободной. Небольшое скопление машин фиксируют только в пределах Сараты, Холмского и Утконосовки. Путешествие до дунайской границы займет около четырех часов.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы писали, какие обязательные документы нужно иметь при пересечении границы с Молдовой. Также сообщали, без какой бумажки не пустят в Румынию.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы Румуния выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
