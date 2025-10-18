Відео
Одеситів закликають не виходити з дому завтра — у чому причина

Дата публікації: 18 жовтня 2025 14:27
Оновлено: 14:34
Шторм у Чорному морі: Одесу накриє сильний вітер 19 жовтня
Одесу завтра накриє шторм. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вранці та вдень 19 жовтня в Одесі очікується сильний північно-західний вітер. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Одеситів просять не залишати авто під деревами, уникати узбережжя і бути максимально обережними.

Відповідне попередження опублікували на сайті Одеської міської ради.

Шторм на Одещині

За їхніми даними Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, у неділю, 19 жовтня, в Одесі прогнозує сильний північно-західний вітер — 15-17 м/с. Через це оголошено жовтий рівень небезпечності.

Небезпека під час шторму

Міська влада нагадує мешканцям і гостям Одеси про необхідність уважно стежити за змінами погоди та за можливості обмежити пересування містом. Особливо це стосується літніх людей, дітей і вагітних жінок. Через пориви вітру можливе падіння гілок і кабелів, тож варто уникати перебування під деревами.

Водіїв просять не паркувати автомобілі під деревами, біля ліній електропередач і на решітках дощоприймачів.

Міни на узбережжі

Через шторм у Чорному морі різко підвищується мінна небезпека — міни можуть зриватися з якорів і дрейфувати до берега. У разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено їх торкатися. Необхідно негайно повідомити про це за номером 102.

Для екстрених випадків нагадують телефони служб:

  • Рятувальна служба — 101
  • Медична допомога — 103
  • Поліція — 102
  • Міська комунальна допомога — 15-01

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозують дощі по всій території країни, окрім південного сходу. Також синоптикиня Діденко попередила про сніг у ці вихідні

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
