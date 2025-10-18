Шторм в Черном море: Одессу накроет сильный ветер 19 октября

Одессу завтра накроет шторм. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Утром и днем 19 октября в Одессе ожидается сильный северо-западный ветер. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Одесситов просят не оставлять авто под деревьями, избегать побережья и быть максимально осторожными.

Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте Одесского городского совета.

По их данным Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в воскресенье, 19 октября, в Одессе прогнозирует сильный северо-западный ветер — 15-17 м/с. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Опасность во время шторма

Городские власти напоминают жителям и гостям Одессы о необходимости внимательно следить за изменениями погоды и по возможности ограничить передвижение по городу. Особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин. Из-за порывов ветра возможно падение веток и кабелей, поэтому стоит избегать пребывания под деревьями.

Водителей просят не парковать автомобили под деревьями, возле линий электропередач и на решетках дождеприемников.

Мины на побережье

Из-за шторма в Черном море резко повышается минная опасность — мины могут срываться с якорей и дрейфовать к берегу. В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещено их касаться. Необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 102.

Для экстренных случаев напоминают телефоны служб:

Спасательная служба — 101

Медицинская помощь — 103

Полиция — 102

Городская коммунальная помощь — 15-01

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют дожди по всей территории страны, кроме юго-востока. Также синоптик Диденко предупредила о снеге в эти выходные.