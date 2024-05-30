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Жителі цілого мікрорайону Одеси залишились без води — хто саме

30 травня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Жителі цілого мікрорайону Одеси залишились без води — хто саме
Деякі одесити залишились без води сьогодні. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 30 травня, у жителів цілого мікрорайону Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути  до 17:00. Але через те, що впродовж дня цілком ймовірні аварійні ситуації, час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • Ж/М Більшовик — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, що сьогодні, 30 травня, тисячі одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Переглянути список адрес можна за посиланням.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

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