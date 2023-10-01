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Жозеп Боррель в Одесі: деталі візиту

1 жовтня 2023 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Жозеп Боррель в Одесі: деталі візиту
Жозеп Боррель з очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером. Фото: соцмережі Жозепа Борреля
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прибув в Одесу з неанонсованим візитом у суботу вдень. Як з’ясувалось, європейський представник встиг подивитися не тільки наслідки обстрілів зі сторони Росії, але й поспілкувався з очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із соціальної мережі Х (раніше Twitter).

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Де побував Боррель

Європейському представнику провели екскурсію Спасо-Преображенським собором, який росіяни зруйнували під час обстрілу 23 липня. Там на тлі руїн Жозеп Боррель записав відеозвернення у якому заявив, що Одеса дуже гарне місто.

"Одеса — красиве історичне місто. Це має бути в заголовках через його яскраву культуру та дух. Натомість у новинах це місто згадують як часту мішень війни Путіна. ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення Росією", — сказав Боррель.

Після собору Жозеп Борель відвідав Одеський морський вокзал, де також побачив зруйнований Росією готель, що розташований поруч. 

Зустріч з очільником ОВА

Також представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки під час візиту зустрівся з очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером. 

"Хороша розмова вийшла з губернатором Одеси Олегом Кіпером. Про проблеми, з якими стикаються південні регіони через агресію Росії", — поділився Боррель.

Допис Джозепа Борреля. Фото: скриншот

За підсумками візиту Боррель констатував, що регіони України є локомотивом економічного та соціального розвитку країни. А також стовпом опору, які демонструють "вражаючу силу".

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна взяла хороший темп у впровадженні реформ. Це дозволить Україні швидко стати членом Європейського Союзу.

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