Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Жозеп Боррель в Одессе: детали визита arrow

Жозеп Боррель в Одессе: детали визита

1 октября 2023 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Жозеп Боррель в Одессе: детали визита
Жозеп Боррель с главой Одесской ОВА Олегом Кипером. Фото: соцсети Жозепа Борреля
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом в субботу днем. Как выяснилось, европейский представитель успел посмотреть не только последствия обстрелов со стороны России, но и пообщался с главой Одесской ОВА Олегом Кипером.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из социальной сети Х (ранее Twitter).

Читайте также:

Где побывал Боррель

Европейскому представителю была проведена экскурсия по Спасо-Преображенскому собору, который россияне разрушили во время обстрела 23 июля. Там на фоне развалин Жозеп Боррель записал видеообращение, в котором заявил, что Одесса очень красивый город.

"Одесса — красивый исторический город. Это должно быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. В новостях этот город вспоминают как частую мишень войны Путина. ЕС поддерживает стабилизацию мест, пострадавших от варварского уничтожения Россией", — сказал Боррель.

После собора Жозеп Боррель посетил Одесский морской вокзал, где также увидел разрушенный Россией отель, расположенный рядом.

Встреча с руководителем ОВА

Также представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности во время визита встретился с главой Одесской ОВА Олегом Кипером.

"Хороший разговор вышел с губернатором Одессы Олегом Кипером. О проблемах, с которыми сталкиваются южные регионы из-за агрессии России", — поделился Боррель.

Сообщение Джозепа Борреля. Фото: скриншот

По итогам визита Боррель констатировал, что регионы Украины являются локомотивом экономического и социального развития страны. А также столбом сопротивления, которые демонстрируют поразительную силу.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина взяла хороший темп во внедрении реформ. Это позволит Украине быстро стать членом Европейского союза.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз