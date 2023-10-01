Жозеп Боррель в Одессе: детали визита

Жозеп Боррель с главой Одесской ОВА Олегом Кипером. Фото: соцсети Жозепа Борреля

Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом в субботу днем. Как выяснилось, европейский представитель успел посмотреть не только последствия обстрелов со стороны России, но и пообщался с главой Одесской ОВА Олегом Кипером.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из социальной сети Х (ранее Twitter).

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Где побывал Боррель

Европейскому представителю была проведена экскурсия по Спасо-Преображенскому собору, который россияне разрушили во время обстрела 23 июля. Там на фоне развалин Жозеп Боррель записал видеообращение, в котором заявил, что Одесса очень красивый город.

"Одесса — красивый исторический город. Это должно быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. В новостях этот город вспоминают как частую мишень войны Путина. ЕС поддерживает стабилизацию мест, пострадавших от варварского уничтожения Россией", — сказал Боррель.

После собора Жозеп Боррель посетил Одесский морской вокзал, где также увидел разрушенный Россией отель, расположенный рядом.

Встреча с руководителем ОВА

Также представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности во время визита встретился с главой Одесской ОВА Олегом Кипером.

"Хороший разговор вышел с губернатором Одессы Олегом Кипером. О проблемах, с которыми сталкиваются южные регионы из-за агрессии России", — поделился Боррель.

Сообщение Джозепа Борреля. Фото: скриншот

По итогам визита Боррель констатировал, что регионы Украины являются локомотивом экономического и социального развития страны. А также столбом сопротивления, которые демонстрируют поразительную силу.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина взяла хороший темп во внедрении реформ. Это позволит Украине быстро стать членом Европейского союза.