1 вересня в Одесі

Навчальний клас. Фото: Олена Буйневич

Новий навчальний рік пройде знову за змішаною системою. Тож за парти сядуть 60 тисяч одеських школярів. Всі інші будуть відвідувати уроки дистанційно.

Про це під час брифінгу розказала директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За її словами, станом на сьогодні в Одесі працює 121 заклад загальної середньої освіти, 136 садочків, 19 закладів позашкільної освіти, 3 міжшкільних ресурсних центри та дитячий будинок "Перлинка". Загалом по місту — майже 300 закладів освіти.

Олена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

"У нас дуже велика родина: майже 120 тисяч дітей, з них 99 тисяч — учні шкіл, 20 тисяч — вихованці дитячих садочків, 6 тисяч — діти, які приїхали до Одеси з різних областей України. Це, не враховуючи тих, хто приїхав до 24 лютого 2022 року. На сьогодні ще майже 100 дітей зараховано до дитячих садочків з-поміж внутрішньопереміщених осіб. Втім частина дітей досі залишається за кордоном. На сьогодні це понад 20 тисяч вихованців та учнів наших шкіл", — проінформувала Олена Буйневич.

Навчання дітей, що за кордоном

Також вона додала, що у родин, діти яких перебувають за кордоном, вибір форми навчання невеликий: вони обирають або дистанційну освіту, якщо діти не навчаються у школах, або обирають індивідуальну форму навчання, коли вони поєднують відвідування шкіл за межами країни та навчання в одеській школі.

"Сьогодні батьки дуже очікують рішення Кабміну та Міносвіти щодо організації роботи цих дітей. В Мін’юсті на реєстрації наказ з програмами, так званого українського компонента, який дозволить нам не навантажувати цих дітей усіма предметами шкільної програми, а виокремити тільки ті, які відрізняються від тих програм, що діти вивчають за кордоном", — зазначила Олена Буйневич.

Очільниця департаменту зауважила, що для таких школярів можна буде поєднувати навчання і вивчати в Україні 8-9 предметів замість 15-20 для того, щоб вони не втратили зв’язок зі своєю школою та могли вивчати українську мову, історію України, а також ті предмети, яких у них немає під час навчання за кордоном.

Очне навчання

На жаль, в одеських школах недостатня кількість укриттів, тому час перебування учнів буде скорочено. Ті навчальні заклади, де вони є, прийматимуть учнів сусідніх шкіл. Таким чином, на офлайн навчанні пріоритет надаватиметься предметам, де необхідна найбільша увага вчителя. Щодо інших, тот вних, як і раніше, планують викладати онлайн.

"Такі предмети, як математика, фізика, хімія, англійська мова, українська, звичайно, виступають у пріоритеті. Ті ж предмети, які можна вивчити дистанційно, а саме: природознавство, мистецтво, викладатимуть онлайн", — заявила директор департаменту.

Що ж стосується початкової школи, то там навчання буде проводитися лише в очній формі.

