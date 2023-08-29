1 сентября в Одессе

Учебный класс. Фото: Елена Буйневич

Новый учебный год пройдет снова по смешанной системе. Поэтому за парты сядут 60 тысяч одесских школьников. Все остальные будут посещать уроки дистанционно.

Об этом во время брифинга рассказала директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По ее словам, по состоянию на сегодняшний день в Одессе работает 121 заведение общего среднего образования, 136 садиков, 19 заведений внешкольного образования, 3 межшкольных ресурсных центра и детский дом "Жемчужинка". Всего по городу — около 300 учебных заведений.

Елена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

"У нас очень большая семья: почти 120 тысяч детей, из них 99 тысяч — учащиеся школ, 20 тысяч — воспитанники детских садов, 6 тысяч — дети, приехавшие в Одессу из разных областей Украины. Это, не считая тех, кто приехал до 24 февраля 2022 года. На сегодняшний день еще почти 100 детей зачислены в детские сады из внутриперемещенных лиц. Впрочем, часть детей до сих пор остается за границей. На сегодняшний день это более 20 тысяч воспитанников и учеников наших школ", — проинформировала Елена Буйневич.

Обучение детей, которые за рубежом

Также она добавила, что у семей, дети которых находятся за границей, выбор формы обучения невелик: они выбирают или дистанционное образование, если дети не учатся в школах, или выбирают индивидуальную форму обучения, когда они объединяют посещение школ за пределами страны и обучение в одесской школе.

"Сегодня родители очень ожидают решения Кабмина и Минобразования по организации работы этих детей. В Минюсте находится на регистрации приказ с программами так называемого украинского компонента, который позволит нам не нагружать этих детей всеми предметами школьной программы, а выделить только те, которые отличаются от тех программ, которые дети изучают за границей", — отметила Елена Буйневич.

Руководитель департамента рассказала, что для таких школьников можно будет совмещать обучение и изучать в Украине 8-9 предметов вместо 15-20 для того, чтобы они не потеряли связь со своей школой и могли изучать украинский язык, историю Украины, а также предметы, которых у них нет во время обучения за рубежом.

Очное обучение

К сожалению, в одесских школах недостаточно укрытий, поэтому время нахождения учеников будет сокращено. Те учебные заведения, где они есть, будут принимать учащихся соседних школ. Таким образом, на офлайн обучении приоритет будет предметам, где необходимо наибольшее внимание учителя. Что касается других, то их по-прежнему планируют преподавать онлайн.

"Такие предметы, как математика, физика, химия, английский язык, украинский конечно в приоритете. Те же предметы, которые можно изучить дистанционно, а именно: естествознание, искусство, будут преподаваться онлайн", — заявила директор департамента.

Что же касается начальной школы, то там обучение будет проводиться только в очной форме.

