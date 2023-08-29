Батьки одеські школярі обурені акції на підтримку ЗСУ

Директор департаменту освіти Буйневич на брифінгу. Фото: Одеська міська рада

Цьогоріч в одеських школах відбудеться акція на підтримку ЗСУ "Перше вересня без квітів", проте далеко не всі це підтримують. Деякі батьки обурилися щодо доречності проведення такого заходу.

Про це під час брифінгу повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За її словами, не усі батьки підтримали освітян у проведенні такої акції. Адже вони переконані, що усі елементи урочистостей, особливо для першачків, мають зберегтися.

"Надходило багато повідомлень, дуже багато нарікань, щодо того, як можна в школі збирати шкарпетки, цигарки. І знаєте, в мене одна відповідь. Ми всі живемо в реальному світі та дітей виховуємо на власному прикладі, тому я думаю, що кому це не прийнятно, то вони просто не беруть в цьому участь. А діти наші вони до цього звикли. І тут навіть не матеріальні речі важливі, а ті листи, малюнки і сувеніри, які вони виготовляють. Тому цьогоріч ми також пропонуємо продовжити цю акцію", — сказала Буйневич.

Підтримка ЗСУ

Очільниця департаменту освіти зазначила, що воїни на фронті особливо чекають цих подарунків від дітей. Адже це дуже надихає і дає розуміння, що вони воюють за мирне майбутнє цих дітей.

Також цьогоріч до акції долучилися лікарні, які розташовуються поблизу лінії фронту. Медики повідомили, що їм необхідні простирадла та наволоки, які використовуються для поранених. І їх потрібно багато.

Що можна передати на фронт

ліки;

кава, чай;

смаколики, які не псуються;

одноразовий душ;

нижня білизна.

Нагадаємо, до початку нового навчального року залишаються лічені дні, а одеські батьки вже поступово готують своїх дітей до 1 вересня. Новини.LIVE перевірили, у скільки цьогоріч обійдеться батькам зібрати дитину до школи, деталі — читайте у матеріалі.