Родители одесские школьники возмущены акции в поддержку ВСУ

Директор департамента образования Буйневич на брифинге. Фото: Одесский городской совет

В этом году в одесских школах состоится акция в поддержку ВСУ "Первое сентября без цветов", однако далеко не все это поддерживают. Некоторые родители возмутились уместностью проведения такого мероприятия.

Об этом на брифинге сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По ее словам, не все родители поддержали педагогов в проведении такой акции. Ведь они убеждены, что все элементы торжества, особенно для первоклашек, должны сохраниться.

"Поступало много сообщений, очень много нареканий относительно того, как можно в школе собирать носки, сигареты. И знаете, у меня один ответ. Мы все живем в реальном мире и детей воспитываем на собственном примере, поэтому я думаю, что кому это не приемлемо, они просто не участвуют. А дети наши они к этому привыкли. И здесь даже не материальные вещи важны, а те письма, рисунки и сувениры, которые они изготавливают. Поэтому в этом году мы также предлагаем продолжить эту акцию", — сказала Буйневич.

Поддержка ВСУ

Глава департамента образования отметила, что воины на фронте особенно ждут этих подарков от детей. Ведь это вдохновляет и дает понимание, что они воюют за мирное будущее этих детей.

Также в этом году к акции присоединились больницы, которые находятся вблизи линии фронта. Медики сообщили, что им необходимы простыни и наволоки, используемые для раненых. И их нужно много.

Что можно передать на фронт

лекарство;

кофе, чай;

вкусности, которые не портятся;

одноразовый душ;

нижнее белье.

Напомним, до начала нового учебного года остаются считанные дни, а родители уже постепенно готовят своих детей до 1 сентября. Новини.LIVE проверили, во сколько в этом году обойдется родителям собрать ребенка в школу, детали — читайте в материале.