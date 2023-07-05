Евакуйованих за кордон дітей-сиріт з Одещини можна всиновити

Дитина тримає за руки батьків. Фото: google

Українські громадяни мають можливість всиновити понад 1000 дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування, які були евакуйовані з Одещини. З 1 червня почалась процедура всиновлення.

Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Одеської обласної військової адміністрації Наталія Утюпіна.

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Зараз близько 600 дітей-сиріт перебувають у Польщі, а також є групи дітей в Румунії, Туреччині та Литві. Загалом понад 1000 дітей були евакуйовані за кордон. Раніше, до 1 червня, ці діти не були реєстровані для всиновлення, окрім випадків, коли батьки відновлювали свої права або коли родичі були підготовлені взяти дитину під опіку.

"Тепер дітей-сиріт можна ставити на облік з усиновлення. Ми дали розпорядження міським адміністраціям регіону до 7 липня внести дітей-сиріт в облік на всиновлення", — розповіла Утюпіна.

Процес всиновлення евакуйованих українських дітей перебуває в тимчасово заблокованому стані для іноземних громадян. Особи, які мають намір всиновити дитину, повинні пройти певні процедури.

Першим етапом є онлайн-зустріч, яка фіксується на відео та зберігається. Далі відбувається особиста зустріч з дитиною, для чого один або обидва батьки (якщо мають дозвіл на перетин кордону) мають відвідати країну, де перебуває дитина.

Подальші кроки включають подання заяви до місцевої служби у справах дітей та отримання висновку про доцільність всиновлення. Потім кандидати повинні звернутися до суду за місцем розташування закладу, де перебуває дитина.

"Після набуття чинності позитивного рішення про всиновлення дитини батьки мають право поїхати за кордон та забрати свою дитину", — додала Утюпіна.

Також до моменту всиновлення кандидати можуть влаштувати дитину під опіку строком на три місяці. Це зроблено для забезпечення переїзду дитини до нової родини та оформлення необхідних документів.

Нагадаємо, в порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини введено деякі зміни. Йдеться не про всі випадки, а про реєстрації повторного шлюбу, де один з батьків є вихователем дитини від попереднього шлюбу. Тоді необхідно надати ряд документів, які підтверджують цей факт.