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В Одесі змінили правила отримання довідки про багатодітність сім’ї: які документи необхідні

15 квітня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі змінили правила отримання довідки про багатодітність сім’ї: які документи необхідні
Мати з новонародженою дитиною. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини введено деякі зміни. Мова йде не про всі випадки, а про реєстрації повторного шлюбу, де один з батьків є вихователем дитини від попереднього шлюбу. Тоді необхідно надати ряд документів, які підтверджують цей факт. 

Про це повідомляє ЦНАП в Одеській області. 

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Які документи слід подати

  • Копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; 
  • витяг з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання заявника та дитини, у паперовій або електронній формі; 
  • копія судового наказу/рішення суду про стягнення аліментів, у якому зазначено місце проживання дитини; 
  • копія висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України; 
  • копія акта обстеження умов проживання, виданого службою у справах дітей; 
  • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 
  • копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька (матері) недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); 
  • копія свідоцтва про смерть батька чи матері; 
  • копія свідоцтва про народження дитини — у разі внесення до актового запису цивільного стану змін у зв’язку з усиновленням такої дитини.

З актуалізованими інформаційними картками адміністративних послуг багатодітним сім'ям можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, навіть під час воєнного часу діти, які перебувають у міських дитячих лікарнях Одеси, продовжують отримувати необхідну медичну допомогу в повному обсязі. За останній рік понад 6300 дітей отримали лікування у двох дитячих лікарнях міста.

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