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У дитячих лікарнях Одеси за рік виліковано понад 6300 дітей

14 квітня 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
У дитячих лікарнях Одеси за рік виліковано понад 6300 дітей
Дитяча лікарні в Одесі. Фото: omr.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Навіть під час воєнного часу, діти, які перебувають у міських дитячих лікарнях Одеси, продовжують отримувати необхідну медичну допомогу в повному обсязі. За останній рік, понад 6300 дітей отримали лікування у двох дитячих лікарнях міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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МДЛ №2 — опорний медичний заклад, який надає медичну допомогу дітям віком від одного до 18 років з хронічними захворюваннями. Лікарня має 185 ліжок, зокрема 12 ліжок інтенсивної терапії. Протягом 2022 року, 2645 дітей отримали лікування в цій лікарні, включаючи 492 немовлят та 431 дитину з захворюваннями органів дихання. Крім того, МДЛ №2 має сучасне відділення інтенсивної терапії новонароджених та проводить капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення з рентгенкабінетом.

Немовля отримує необхідно медичну допомогу в Одесі. Фото: omr.gov.ua

Міська дитяча клінічна лікарня №3 також надає медичну допомогу дітям на 175 ліжках, включаючи 24 ліжка інтенсивної терапії. Протягом 2022 року, 3710 дітей отримали лікування в цій лікарні, переважно діти з неврологічними захворюваннями та COVID-19. Лікарня також відкрила відділення інтенсивної терапії. У 2022 році лікування тут пройшли 3710 дітей, переважно діти з неврологічними захворюваннями та COVID-19. 

Зазначимо, кількість дітей в Одесі складає 170 976, з них 88 069 хлопчиків та 82 907 дівчаток. Минулого тижня в місті народилося 123 маленьких українців, серед яких була одна пара двійнят.

Нагадаємо, послуга "єМалятко" була тимчасово заблокована з технічних причин. Наразі за вісьмома адресами відновлено прийом документів.  Як оформити допомогу — читайте в матеріалі.

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